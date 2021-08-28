Сиренко: «Динамиты в перчатках и скорость – идеальный рецепт для победы Усика над Джошуа»
Сиренко: «Я бы выскочил в ринг с Джошуа, но всему свое время»
Чемпион WBC Asia уверен, что готов к более конкурентным боям
14:33
Владислав Сиренко / Фото: B1 Boxing
Непобежденный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 KO) в интервью Instagram аккаунту «Боксерская правда» заявил, что хочет проводить поединки с лучшими бойцами «королевского» дивизиона:
Вы думаете, я не горю желанием проявить себя с каким-то хорошим спортсменом? Поверьте мне, я тоже очень сильно и усердно тренируюсь. У меня есть желание выступить с серьезным боксером, чтобы я мог проявить себя на 100% и показать все свои возможности. На данный момент моя оппозиция понемножку растет. Я надеюсь, что с каждым боем мои соперники будут становиться все лучше и лучше.
Поймите правильно, что не все зависит только от меня. Если бы у меня была возможность сейчас выскочить в ринг с тем же Джошуа, вы думаете, я бы отказался? Тем более за те гонорары, которые они получают. Естественно, я бы не отказался, но всему свое время, и мы к этому идем. Я надеюсь, что в будущем у меня будет возможность разделить ринг с серьезным соперником.
Напомним, что в середине сентября украинец будет защищать титул WBC Asia от посягательств бывшего спарринг-партнера Владимира Кличко.