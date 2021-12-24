Российский друг Ломаченко и Усика: «Василий и Александр – настоящие патриоты»
Сиренко: «Я не верил в Усика, но Александр поехал в Лондон и навалял Джошуа»
Украинский нокаутер не смог назвать фаворита второго поединка
14:57
Александр Усик / Фото: Matchroom
Украинский супертяж Владислав Сиренко (19-0, 16 KO) не смог назвать фаворита реванша обладателя титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Должен признаться, что в первом поединке Джошуа и Усика я не верил, что Александр сможет победить. Я считал, что у него не выйдет. Но он просто красавчик, смог поехать туда (в Лондон – XSPORT) и навалять Джошуа. Это дорогого стоит.
Я не смогу назвать победителя реванша. Уверен лишь в одном – бой будет очень крутой. Конечно, хотелось бы, чтобы победил Александр. Считаю, что пояса в супертяжелом весе должны быть в Украине – на родине этих титулов.
Джошуа выбрал странный способ подготовки к бою – тренирует борьбу.
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