Сиренко: «Я не верил в Усика, но Александр поехал в Лондон и навалял Джошуа»

Александр Усик / Фото: Matchroom

Украинский супертяж Владислав Сиренко (19-0, 16 KO) не смог назвать фаворита реванша обладателя титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Я не смогу назвать победителя реванша. Уверен лишь в одном – бой будет очень крутой. Конечно, хотелось бы, чтобы победил Александр. Считаю, что пояса в супертяжелом весе должны быть в Украине – на родине этих титулов.