Сиренко: «Я верю в победу Усика, но логически должен победить Джошуа»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУсик и Джошуа провели дуэль взглядов. Болельщики шокированы – удивлены, что украинец настолько мал
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 21
Футбол (4 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Торино - Лацио 1:1 Окончен
19:30 Сампдория - Наполи 0:4 Окончен
21:45 Рома - Удинезе 1:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
23:00 Кадис - Барселона 0:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:30 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Колос - Ворскла 0:1 Окончен
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Днепр - Донбасс 1:5 Окончен
18:30 Кременчуг - Мариуполь 1:2 Окончен
Футбол (19 событий из 30) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:30 Челси - Манчестер Сити -:- Запланирован
14:30 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла -:- Запланирован
17:00 Лестер - Бернли -:- Запланирован
17:00 Лидс - Вест Хэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:00 Страсбур - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Лорьян -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Монпелье -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Специя - Милан -:- Запланирован
19:00 Интер - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетик -:- Запланирован
19:30 Севилья - Эспаньол -:- Запланирован
22:00 Реал - Вильярреал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
00:00 ВПК-Агро - Олимпик -:- Запланирован
15:30 Агробизнес - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Александрия - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Олимпик - ФК Львов -:- Запланирован
17:00 Шахтер - Верес -:- Запланирован
19:30 Рух - Динамо -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 10) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Рулав Одд -:- Запланирован
17:00 Сокол - Краматорск -:- Запланирован

Сиренко: «Я верю в победу Усика, но логически должен победить Джошуа»

Украинский тяжеловес поделился своими ожиданиями от поединка между своим соотечественником и британцем
Бокс Профессиональный бокс
22:25
Сиренко: «Я верю в победу Усика, но логически должен победить Джошуа»
Владислав Сиренко / фото - mixsport.pro

Известный украинский тяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) поделился своими ожиданиями от поединка между соотечественником Александром Усиком (18-0, 13 КО) и обладателем титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе, британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), который состоится 25 сентября в Лондоне.

«Я бы, конечно, хотел увидеть победу Александра, и я в нее верю. Но логически скажу, что должен победить Джошуа. Тем более, что в случае чего там будет предвзятость судей. Плюс Александр может допустить ошибку, а Джошуа попросту деклассировать соперника. Хотя на таком уровне подобного происходить не должно».

На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.

Источник: telegraf.com.ua Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владислав Сиренко Александр Усик - Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Перспективный украинский проспект сказал, за счет чего Усик может победить Джошуа
Перспективный украинский проспект сказал, за счет чего Усик может победить Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
22:04
Малиновский – о поединке Усик – Джошуа: «Александру нужна скорость»
Малиновский – о поединке Усик – Джошуа: «Александру нужна скорость»
Бокс Профессиональный бокс
21:55
Малиновский – о бое Усик – Джошуа: «Бой для Александра будет тяжелым»
Малиновский – о бое Усик – Джошуа: «Бой для Александра будет тяжелым»
Бокс Профессиональный бокс
21:35
Джошуа: «План на бой: молиться и выкладываться на полную»
Джошуа: «План на бой: молиться и выкладываться на полную»
Бокс Профессиональный бокс
21:31
Украинский нокаутер-супертяж сравнил себя с Мухаммедом Али
Украинский нокаутер-супертяж сравнил себя с Мухаммедом Али
Бокс Профессиональный бокс
20:29
В андеркаде Усик – Джошуа будет еще один украинец. Его задача – поставить на место наглого албанца
Превью
В андеркаде Усик – Джошуа будет еще один украинец. Его задача – поставить на место наглого албанца
Бокс Профессиональный бокс
20:01

Новости: Бокс

Сиренко: «Я верю в победу Усика, но логически должен победить Джошуа»
Сиренко: «Я верю в победу Усика, но логически должен победить Джошуа»
Профессиональный бокс
22:25
В этот день 16 лет назад Владимир Кличко выиграл главный бой в карьере
В этот день 16 лет назад Владимир Кличко выиграл главный бой в карьере
Профессиональный бокс
22:08
Перспективный украинский проспект сказал, за счет чего Усик может победить Джошуа
Перспективный украинский проспект сказал, за счет чего Усик может победить Джошуа
Профессиональный бокс
22:04
Малиновский – о поединке Усик – Джошуа: «Александру нужна скорость»
Малиновский – о поединке Усик – Джошуа: «Александру нужна скорость»
Профессиональный бокс
21:55
Малиновский – о бое Усик – Джошуа: «Бой для Александра будет тяжелым»
Малиновский – о бое Усик – Джошуа: «Бой для Александра будет тяжелым»
Профессиональный бокс
21:35
Джошуа: «План на бой: молиться и выкладываться на полную»
Джошуа: «План на бой: молиться и выкладываться на полную»
Профессиональный бокс
21:31
Бенавидес: «Драка Канело и Планта на пресс-конференции поможет продать бой»
Бенавидес: «Драка Канело и Планта на пресс-конференции поможет продать бой»
Профессиональный бокс
21:15
Украинский нокаутер-супертяж сравнил себя с Мухаммедом Али
Украинский нокаутер-супертяж сравнил себя с Мухаммедом Али
Профессиональный бокс
20:29
В новом промоушне рассказали, как будут отбирать лучших украинских боксеров
В новом промоушне рассказали, как будут отбирать лучших украинских боксеров
Профессиональный бокс
20:18
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 22:20
50
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»
Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 18:02
2
Все новости