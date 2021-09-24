Перспективный украинский проспект сказал, за счет чего Усик может победить Джошуа
Сиренко: «Я верю в победу Усика, но логически должен победить Джошуа»
Украинский тяжеловес поделился своими ожиданиями от поединка между своим соотечественником и британцем
22:25
Владислав Сиренко / фото - mixsport.pro
Известный украинский тяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) поделился своими ожиданиями от поединка между соотечественником Александром Усиком (18-0, 13 КО) и обладателем титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе, британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), который состоится 25 сентября в Лондоне.
«Я бы, конечно, хотел увидеть победу Александра, и я в нее верю. Но логически скажу, что должен победить Джошуа. Тем более, что в случае чего там будет предвзятость судей. Плюс Александр может допустить ошибку, а Джошуа попросту деклассировать соперника. Хотя на таком уровне подобного происходить не должно».
На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.
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