«Скажи привет моему маленькому другу». Фьюри почувствовал себя Аль Пачино и взял в руки воображаемый автомат

«Цыганский король» в своем духе

Тайсон Фьюри / Фото: Celeb-Doko

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) всегда славился своей беззаботностью. Не стал он себе изменять и сейчас – тренирует брата в халате, а в перерывах выдает себя за героя боевика:



Скажи привет моему маленькому другу (Отсылка к герою фильма «Лицо со шрамом» Тони Монтане, роль которого исполнил Аль Пачино – XSPORT).

Ранее отец Фьюри рассказал, с какими трудностями «Цыганский король» столкнулся перед третьим поединком с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).