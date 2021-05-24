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«Скоро». Усик заинтриговал новым фото

Украинец вскоре может подраться против Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
19:59
«Скоро». Усик заинтриговал новым фото
Александр Усик / фото - Daily Mail

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) опубликовал новое фото в своем Instagram. Боксер намекнул на то, что вскоре появятся новости. Возможно, речь идет о следующем бое Александра против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Скоро».  

У промоутеров боксеров есть время до 31 мая, чтобы договориться.

Антон Кривенко
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа

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