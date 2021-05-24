Питер Фьюри: «Стиль Усика позволяет создать проблемы любому супертяжеловесу»
«Скоро». Усик заинтриговал новым фото
Украинец вскоре может подраться против Джошуа
19:59
Александр Усик / фото - Daily Mail
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) опубликовал новое фото в своем Instagram. Боксер намекнул на то, что вскоре появятся новости. Возможно, речь идет о следующем бое Александра против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Скоро».
У промоутеров боксеров есть время до 31 мая, чтобы договориться.