Скотт назвал самого опасного соперника для Уайлдера

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Малик Скотт, тренер супертяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO), считает, что самым опасным соперником для его подопечного является Диллиан Уайт (28-2, 19 КО). Слова Скотта приводит BoxingScene:

Удары, которых стоит остерегаться в бою с ним – это джеб и хук.

Посмотрите на него, его руки длиннее, чем кажутся, они свисают почти до колен. Поэтом с ним очень сложно боксировать.

Вы думаете, что держите его на своей дистанции и находитесь в безопасности, но на самом деле вы находитесь на расстоянии его вытянутой руки.

Уайт просто опасен для всех, но что делает его уязвимым для Уайлдера, так это то, что он очень тяжелый на передней ноге. Я думаю, что быть ниже 192 см против любого сильного панчера, особенно Деонтея – это рецепт катастрофы».