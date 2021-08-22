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Скотт назвал самого опасного соперника для Уайлдера

Это не Фьюри, и не Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
14:21
Скотт назвал самого опасного соперника для Уайлдера
Фото: Boxing News

Малик Скотт, тренер супертяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO), считает, что самым опасным соперником для его подопечного является Диллиан Уайт (28-2, 19 КО). Слова Скотта приводит BoxingScene:

«На мой взгляд, самый опасный соперник для Деонтея в супертяжелом весе – это Уайт. Потому что его вид обманчив. Он кажется более низким ростом, чем есть на самом деле и то же самое с его размахом рук, у него очень тяжелый удар.

Удары, которых стоит остерегаться в бою с ним – это джеб и хук.

Посмотрите на него, его руки длиннее, чем кажутся, они свисают почти до колен. Поэтом с ним очень сложно боксировать.

Вы думаете, что держите его на своей дистанции и находитесь в безопасности, но на самом деле вы находитесь на расстоянии его вытянутой руки.

Уайт просто опасен для всех, но что делает его уязвимым для Уайлдера, так это то, что он очень тяжелый на передней ноге. Я думаю, что быть ниже 192 см против любого сильного панчера, особенно Деонтея – это рецепт катастрофы».


9 октября Уайлдер подерется против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Скотт считает, что американец легко нокаутирует «Цыганского короля», а затем отправиться за Энтони Джошуа и Александром Усиком.

Сергей Остапенко
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Малик Скотт Деонтей Уайлдер Диллиан Уайт

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