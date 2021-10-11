Хэй: «В бою с Уайлдером, Фьюри показал, что является лучшим в своем дивизионе»
Скотт объяснил, почему Уайлдер отказался пожать руку Фьюри после боя
У «Бронзового бомбардировщика» были серьезные проблемы с «Цыганским королем»
08:35
Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com
Малик Скотт, тренер американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), объяснил, почему его подопечный после поединка с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе, британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), отказался пожать руку своему сопернику.
Специалиста цитирует портал metro.co.uk:
«Деонтей, очевидно, воспринимает Фьюри, как человека, с которым у него были серьезные проблемы. Тайсон говорил о многом, и все это было опубликовано различными ресурсами. Поэтому у Деонтея такое отношение к своему сопернику.
Когда Уайлдер покинул ринг, я последовал за ним, но собирался пойти и пожать руку нашему сопернику и просто сказать, что он хороший боец. Также я говорю не только о Фьюри, но и о его тренере Шугаре Хилле, с которым у меня всегда были прекрасные отношения. Он прекрасный тренер и отлично подготовил своего бойца».
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в лучшем бою года.
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