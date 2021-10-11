Скотт: «Уайлдер заслужил хороший отпуск»

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Малик Скотт, тренер американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), заявляет, что после поражения в бою с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе, британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), запретит своему подопечному некоторое время тренироваться и даже говорить о боксе.

Специалиста цитирует ресурс metro.co.uk:

Я действительно не хочу, чтобы Уайлдер некоторое время даже говорил о боксе. Он должен хорошо отдохнуть, особенно после такого поражения. После реванша с Фьюри, он был взволнован и постоянно тренировался, а потом суд, который также держал его в тревожном состоянии.

Он никогда не отдыхал, поэтому заслужил хороший отпуск, и я позабочусь о том, чтобы он его получил. Я собираюсь через несколько дней приехать к нему и провести с ним некоторое время».