Следущий соперник Ломаченко показал свою скорость на пневмогруше

Бой экс-чемпионов легкого веса пройдет 11 декабря в Нью-Йорке

Ричард Комми / Фото: Boxing Scene

Бывший чемпион IBF в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 KO) готовится к возвращению в ринг. Ганец 11 декабря проведет бой с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (15-2, 11 KO).



В своем Instagram африканец поделился фрагментом видео, на котором он работает на пневмогруше:

Ломаченко заверил, что недооценки в предстоящем бою точно не будет.