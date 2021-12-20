Чухаджян и Захожий узнали дату возвращения в ринг
Следующий бой Чухаджяна будет титульным
Украинский полусредневес вернется в ринг 21 января
20 декабря 20:00
Фото: Instagram боксера
Украинский полусредневес Карен Чухаджян (19-1, 9 КО) в Instagram сообщил, что следующий бой проведет 21 января в Германии.
25-летний боксер встретится с британцем Райаном Мартином (14-2-1, 6 КО). На кону поединка будет стоять пояс IBF Inter-Continental.
Отметим, что в этом же вечере бокса подерется еще один украинский боксер.
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