Следующий бой Далакяна уйдет на промоутерские торги

Команда украинского чемпиона мира не договорилась с представителями претендента на пояс

Фото: Facebook Артема Далакяна

Переговоры между чемпионом мира в наилегчайшем весе Артемом Далакяном (20-0, 14 КО) и экс-обладателем временного титула в этом же весе Луисом Консепсьоном (39-8, 28 КО) уйдет на промоутерские торги.

Команды боксеров не сумели договориться «полюбовно». Аукцион назначен на 27 сентября. Выигрышная ставка на торгах автоматически станет призовым фондом боя. Деньги будут разделены в соотношении 55/45 в пользу чемпиона.

Напомним, Далакян – единственный действующий украинский чемпион мира по боксу. Ранее промоутер Артема заявил, что следующий бой боксера должен пройти в Украине.