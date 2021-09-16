Чемпион мира Мартинес: «Провести бой с Далакяном было бы большой гордостью»
Следующий бой Далакяна уйдет на промоутерские торги
Команда украинского чемпиона мира не договорилась с представителями претендента на пояс
12:34
Фото: Facebook Артема Далакяна
Переговоры между чемпионом мира в наилегчайшем весе Артемом Далакяном (20-0, 14 КО) и экс-обладателем временного титула в этом же весе Луисом Консепсьоном (39-8, 28 КО) уйдет на промоутерские торги.
Команды боксеров не сумели договориться «полюбовно». Аукцион назначен на 27 сентября. Выигрышная ставка на торгах автоматически станет призовым фондом боя. Деньги будут разделены в соотношении 55/45 в пользу чемпиона.
Напомним, Далакян – единственный действующий украинский чемпион мира по боксу. Ранее промоутер Артема заявил, что следующий бой боксера должен пройти в Украине.
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