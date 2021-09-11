Боялись Мейвезера с блогером, а теперь и бейсбола. Бой Лопес – Камбосос вновь поменял дату
Следующий поединок Лопеса, возможно, будет комментировать экс-президент США
Поединок против Камбососа назначен на 4 октября
09:02
Теофимо Лопес / фото - Getty Images
Абсолютный чемпион мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) проведет защиту титулов 4 октября в Нью-Йорке. Соперником американца станет австралиец Джордж Камбосос (19-0, 10 КО).
Журналист Майк Коппинджер сообщил, что комментатором этого боя, возможно, станет экс-президенот США Барак Обама.
«Райан Кавано сообщил мне, что ведет переговоры с Фондом Обамы о том, чтобы Барак комментировал трансляцию боя Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа».
Другой экс-гарант Конституции Штатов Дональд Трамп попробует себя в новой роли уже сегодня.