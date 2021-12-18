Беринчик vs Чаниев. Когда победа приблизит к Ломаченко, а поражение станет концом карьеры
Следующий соперник Беринчика Чаниев не входит в топ-10 ни одной боксерской организации
При этом ранее он дрался за пояс чемпиона мира
14:33
Фото: K2 Promotions
Сегодня, 18 декабря, украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) проведет бой против россиянина Исы Чаниева (15-2, 11 КО).
Чаниев – легковес из России, который в 2019 году дрался за пояс чемпиона мира по версии IBF, но досрочно проиграл Ричарду Комми. Интересно, что сейчас Чаниев не входит в топ-10 ни одной организации – WBC, WBA, IBF, WBO. У Беринчика дела получше: третье место в рейтинге WBO и восьмое – в IBF.
Накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания.
Напомним, на сайте XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция поединка Беринчик – Чаниев. Ориентировочное начало – 23:00.
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