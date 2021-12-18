Следующий соперник Беринчика Чаниев не входит в топ-10 ни одной боксерской организации

При этом ранее он дрался за пояс чемпиона мира

Фото: K2 Promotions Сегодня, 18 декабря, украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) проведет бой против россиянина Исы Чаниева (15-2, 11 КО). Чаниев – легковес из России, который в 2019 году дрался за пояс чемпиона мира по версии IBF, но досрочно проиграл Ричарду Комми. Интересно, что сейчас Чаниев не входит в топ-10 ни одной организации – WBC, WBA, IBF, WBO. У Беринчика дела получше: третье место в рейтинге WBO и восьмое – в IBF. Накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания. Напомним, на сайте XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция поединка Беринчик – Чаниев. Ориентировочное начало – 23:00.

Сергей Остапенко