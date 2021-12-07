Следующий соперник Ломаченко? Чемпион мира согласен провести поединок против украинца

Хоть и у Стивенсона в приоритете другой бой

Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Обладатель титула WBO во втором полулегком весе американец Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) не в восторге от идеи своего промоутера Боба Арума провести следующий поединок против украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

Все дело в том, что приоритет американца – объединительный бой с чемпионом WBC мексиканцем Оскаром Вальдесом (30-0, 23 KO).

«Я так понимаю, если мне драться с Ломаченко, то в моем весе, ведь у него титулов нет. Я готов драться с кем угодно. Но и вы меня поймите. Что мне толку от этого боя? Ну побью я Ломаченко и что дальше? Выслушивать о том, что он уже не тот, каким был прежде? Выслушивать о том, что его уже бил Теофимо Лопес? А ведь они сделают все, чтобы обесценить мою победу. А вот Вальдес – боец непобежденный, на пике формы. И об этом поединке уже давным-давно все говорят. Думаю, Top Rank просто вновь разрешило Вальдесу сбежать от этого боя. Давайте проясним. Я готов драться с Ломаченко, с Вальдесом, с Наваррете. С кем угодно готов. Никого не избегаю, просто сделайте нормальное предложение по деньгам и все. Так что мы сядем за стол переговоров и посмотрим. Обсудим все варианты и примем решение».

Боб Арум хочет устроить поединок Василия Ломаченко против Шакура Стивенсона.