«Слишком для него». Рой Джонс дал совет Альваресу после поражения от россиянина

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Легенда бокс Рой Джонс-младший заявил, что поражение от Дмитрия Бивола (20-0, 11 KO) Саулю Альваресу (57-2-2, 39 KO) следует закрыть третьим поединком с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 KO):



Сейчас Канело проиграл, и Головкин хочет подраться с ним в своем последнем поединке перед выходом на пенсию. Он в том возрасте, когда Канело более выгодно драться с ним, чем ему с Канело. Согласись на бой с GGG, посмотри, как ты себя чувствуешь. Взгляни на ландшафт, а затем реши, с кем лучше всего подраться после Головкина. Но сперва подерись с GGG, поскольку люди много заплатят, чтобы увидеть этот бой.

Поединок с Головкиным привлечет интерес, и его можно устроить в среднем дивизионе. Канело не придется драться в полутяжелом весе. Возможно, полутяжелый вес – слишком большой шаг для него.