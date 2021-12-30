Легендарный Пакьяо откроет киберспортивную организацию
Слова теплоты и большого сердца. Пакьяо поздравил родного человека
У дочери Мэнни день рождения
16:57
Мэнни Пакьяо / Фото: Инстаграм
Легендарный экс-чемпион мира в семи весовых категориях Мэнни Пакьяо в Instagram тепло поздравил свою дочь Куини с днем рождения.
«С Днем рождения нашу драгоценную дочь Куини. Пожалуйста, помни, что независимо от того, насколько занят папа, мы с твоей мамой так сильно тебя любим! С Днем Рождения!»
Напомним, ранее Пакьяо, проигравший крайний бой Угасу, объявил о завершении карьеры.
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