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02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
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03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс 4:2 Окончен
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05:00 Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерс 2:3 Окончен
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02:00 Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс 108:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс 82:91 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс 104:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс 131:117 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Перенесен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер 115:97 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз 105:120 Окончен
05:30 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 95:94 Окончен
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02:00 Каролина Харрикейнс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Калгари Флэймс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
20:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
20:00 Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
22:00 Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
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02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
04:30 Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
20:00 Бостон Селтикс - Финикс Санс -:- Запланирован
22:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован

Слова теплоты и большого сердца. Пакьяо поздравил родного человека

У дочери Мэнни день рождения
Бокс Профессиональный бокс
16:57
Слова теплоты и большого сердца. Пакьяо поздравил родного человека
Мэнни Пакьяо / Фото: Инстаграм

Легендарный экс-чемпион мира в семи весовых категориях Мэнни Пакьяо в Instagram тепло поздравил свою дочь Куини с днем рождения.

«С Днем рождения нашу драгоценную дочь Куини. Пожалуйста, помни, что независимо от того, насколько занят папа, мы с твоей мамой так сильно тебя любим! С Днем Рождения!»


Напомним, ранее Пакьяо, проигравший крайний бой Угасу, объявил о завершении карьеры.


Карен Агабекян
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