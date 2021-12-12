Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Смешная и в какой-то мере жуткая реакция рефери в ринге на блестящую комбинацию Ломаченко
Стив Уиллис отличается неординарным поведением
12:59
Фото: Getty Images
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) уверенно выиграл бой у Ричарда Комми (30-4, 27 КО).
Рефери в ринге на этом поединке был Стив Уиллис, который отличается неординарным поведением. Так, посмотрите не его реакцию во время одной из удачных атак Ломаченко.
Напомним, Ломаченко победил единогласным решением судей, после чего выразил желание провести бой против абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа. Ответ австралийца не заставил себя долго ждать.