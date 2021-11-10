Смит обратился к Альваресу, предложив ему вернуть титул WBO в полутяжелом весе

Канело еще не объявлял о переходе в другой дивизион

Фото: Boxing Junkie - USA Today

Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Джо Смит (26-3, 21 КО) выразил желание провести бой против абсолютного чемпиона мира категорией ниже Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО). Об этом боксер написал в Instagram:

«Великолепный бой, Канело. Теперь, когда Сауль объединил пояса в своем дивизионе, может быть, он захочет попытаться отобрать обратно свой пояс WBO?»

Напомним, Альварес уже владел поясом WBO в полутяжелом весе, который он отобрал у Сергея Ковалева в 2019 году.

Отметим, что Канело пока не объявлял о переходе в полутяжелый вес.