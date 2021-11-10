«Канело захватит полутяжелый вес». Бывший промоутер Альвареса – о дальнейшей карьере мексиканца
Смит обратился к Альваресу, предложив ему вернуть титул WBO в полутяжелом весе
Канело еще не объявлял о переходе в другой дивизион
22:03
Фото: Boxing Junkie - USA Today
Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Джо Смит (26-3, 21 КО) выразил желание провести бой против абсолютного чемпиона мира категорией ниже Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО). Об этом боксер написал в Instagram:
«Великолепный бой, Канело. Теперь, когда Сауль объединил пояса в своем дивизионе, может быть, он захочет попытаться отобрать обратно свой пояс WBO?»
Напомним, Альварес уже владел поясом WBO в полутяжелом весе, который он отобрал у Сергея Ковалева в 2019 году.
Отметим, что Канело пока не объявлял о переходе в полутяжелый вес.
Комментарии 0