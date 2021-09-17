Смит: «Вопрос в том, выдержит ли Усик мощь Джошуа»

Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT

Экс-чемпион мира в суперсреднем весе Каллум Смит (27-1, 19 KO) поделился мнением о о грядущем мегафайте «королевского дивизиона» обладателя титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) против Александра Усика (18-0, 13 KO):



Но я думаю, что Джошуа все время становится лучше, его боксерские навыки заметно улучшаются. Мне кажется, что люди не отдают должного боксерским умениям Энтони. Безусловно, он умеет бить. Я считаю, что большой вопрос в том, выдержит ли Усик удар по-настоящему крупного панчера-супертяжа вроде Джошуа. Мне кажется, что это интригующий аспект их боя. Надеюсь, мой поединок пройдет по плану, и я смогу насладиться очень хорошим боем двух боксеров мирового класса.