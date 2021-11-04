Рейносо: «Альварес 17 лет шел к тому, чтобы вписать свое имя в историю»
Смит: «Я не уверен, что у Планта достаточно мощи, чтобы держать Канело подальше от себя»
Британец прокомментировал поединок за звание «абсолюта» во втором среднем весе
4 ноября 21:50
Каллум Смит / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира во втором среднем весе Каллум Смит (28-1, 20 КО) в интервью Pro Boxing Fans поделился мыслями насчет грядущего титульного противостояния между Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и Калебом Плантом (21-0, 12 КО), которое состоится 6-го ноября на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе.
«Это отличный поединок. Безусловно, Плант хороший боец, чемпион мира, он заслужил право выйти на этот бой. Но я не уверен, что у него достаточно мощи, чтобы держать Канело подальше от себя. Он великолепно боксирует, но он не самый сильный панчер. Мне кажется, чтобы побить Канело, у тебя должно быть всего понемногу. Тебе необходимо заставить его уважать тебя, и я не думаю, что у Планта достаточно мощи, чтобы этого добиться. Это хороший бой, но я верю, что Канело его выиграет».
Каллум Смит поделился своим воспоминаниями от боя против Сауля Альвареса.
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