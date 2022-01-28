Сможет ли Рейносо реабилитировать карьеру Джошуа? Тренер хочет подготовить AJ к реваншу с Усиком

Специалист уже общался на эту тему с Эдди Хирном

Эдди Рейносо / фото - dailynewsday.com

Известный тренер Эдди Рейносо признался, что хотел бы подготовить британца Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) к предстоящему реваншу с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO).

Рейносо цитирует ресурс boxing247.com:

«Это вопрос времени и следующего боя. Мы поговорили с Эдди Хирном и представителями команды Джошуа. Посмотрим, что из этого выйдет. Я бы хотел поработать с Джошуа. Почему нет? Моя работа – тренировать бойцов. Посмотрим, смогу ли я заставить его трудиться. Думаю, поработав со мной, он лучше начнет действовать с дистанции и улучшит свои комбинации. У Джошуа много отличных качеств, но он ими не пользуется. Я тренер по боксу и готов работать с кем угодно. Энтони не исключение».

Энтони Джошуа опроверг информацию о том, что он готов взять отступные деньги.