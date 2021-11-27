Красюк: «Камбосос может начать свое шествие в США благодаря поединку с Лопесом»
Видео лучшего нокаута в карьере Лопеса. Сможет ли повторить в бою с Камбососом?
Американец обещает уложить австралийца уже в первом раунде
20:23
Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com
До долгожданного поединка поединка между абсолютным чемпионом мира в легком весе американцем Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и претендентом по линии IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) из Австралии остались считанные часы.
Накануне мегафайта мы решили вспомнить, пожалуй, самый яркий нокаут в исполнении американца, который он оформил в декабре 2018 года, когда сошелся в поединке с Мэйсоном Менардом.
Онлайн трансляция поединка будет доступна на сайте XSPORT.ua.
Бой самых болтливых боксеров современности – превью к поединку.