Видео лучшего нокаута в карьере Лопеса. Сможет ли повторить в бою с Камбососом?

Американец обещает уложить австралийца уже в первом раунде

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

До долгожданного поединка поединка между абсолютным чемпионом мира в легком весе американцем Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и претендентом по линии IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) из Австралии остались считанные часы.

Накануне мегафайта мы решили вспомнить, пожалуй, самый яркий нокаут в исполнении американца, который он оформил в декабре 2018 года, когда сошелся в поединке с Мэйсоном Менардом.

Онлайн трансляция поединка будет доступна на сайте XSPORT.ua.

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