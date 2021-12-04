Сначала надо победить Адамеса. Деревянченко назвал имя желаемого соперника

Короткий комментарий украинца перед боем против доминиканца

Сергей Деревянченко / фото - Getty Images

6 декабря в Лос-Анджелесе бывший претендент на чемпионский титул в среднем весе, украинец Сергей Деревянченко (13-3, 10 KO) подерется с доминиканцем Карлосом Адамесом (20-1, 16 KO).

В интервью YouTube каналу SecondsOut Деревянченко назвал имя соперника, с которым хотел бы подраться после победы над Адамесом.

Окей, вы выиграете этот бой, что вы хотите дальше? Я хочу поединок с Хайме Мунгией. Но сейчас мой фокус на Карлосе Адамесе. Когда выиграю у него, то немного отдохну, вернусь в команду, к тренировкам и буду ждать боя с Мунгией. Это будет очень хороший поединок.

Следите за боем Деревянченко – Адамес в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 05:00 по киевскому времени.

Битва взглядов Деревянченко – Адамес.