Снова? Гвоздик не верит, что Усик способен побить Фьюри

Бывший чемпион мира заявил, что у него есть мужество говорить все, как есть

Фото: Instagram Гвоздика

В своем последнем большом интервью бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик затронул много тем: рассказал, почему завершил карьеру, поделился мнением о возможном реванше Василий Ломаченко – Теофимо Лопес и высказался о перспективах Александра Усика (19-0, 13 КО) против Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Гвоздик, не изменяя себе, был предельно честен и откровенен, заявив, что не видит, за счет чего Усик может выиграть у «Цыганского короля».

Потенциальный бой Усик – Фьюри, если такое случится. Твое мнение.

Опять же, я не лицемерю. Если Саня меня удивит, я буду только рад. Я не верю, что Саня на сегодняшний день может победить Фьюри, если Фьюри будет в достаточных кондициях. Самый лучший соперник для Фьюри – это Фьюри, если он сейчас не начнет делать, что когда-то делал. Если он будет надлежащим образом готовиться, то выиграть у него очень сложно. Если же он подойдет к этому как попало – выиграть у него может кто угодно.

Кто для Сани Усика сложнее: Фьюри или Джошуа?

Безусловно, Фьюри будет сложнее. Я думаю, даже из этой тройки: Фьюри, Уайлдер, Джошуа — Джошуа был для Сани оптимальным вариантом с точки зрения техники, манеры ведения боя. Вроде бы Уайлдер менее обученный боксер, многие говорят вообще – индеец. Но мне кажется, с ним было бы тяжелее, чем с Джошуа. Опять же, это только мое мнение. Я говорю, как думаю. У многих не хватает на это мужества, а у меня хватает.

Напомним, перед боем Усика против Энтони Джошуа Гвоздик также отдал предпочтение британцу, однако по итогу был очень рад ошибаться.