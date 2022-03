«Снова побить Усика». Менеджера Александра смутили слова Хирна о реванше с Джошуа

Эгис Климас / фото - nbiplus.com

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), ломает голову над недавним заявлением промоутера Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирна.

Maybe I am reading wrong or my English is bad. “to beat Usyk again” https://t.co/fD5ScWZutZ