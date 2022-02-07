Сондерс: «Крис Юбэнк никогда не станет чемпионом мира»

Билли Джо Сондерс / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Билли Джо Сондерс (30-1, 14 KO) уверен, что Крис Юбэнк-младший (32-2, 23 KО) никогда не станет чемпионом мира.

Сондерса цитирует ресурс boxing247.com:

Неважно, в каком весе пройдет наш бой. У меня нет сомнений, что я выиграю у него в любой весовой категории. Это не проблема, потому что у Юбэнка нет необходимых навыков, чтобы победить меня. Мы будем драться, когда я буду готов. На самом деле, Крис ничего не добился, а знаменит только из-за имени своего отца.

Мы пытались с ним иметь дело при Фрэнке Уоррене. Могу сказать, что с Юбэнком очень тяжело работать. Если они хотят организовать наш бой, пусть позвонят, и мы выслушаем их предложение».