Крис Юбэнк-младший: «Поставьте передо мной Головкина»
Сондерс намерен дать возможность Юбэнку-младшему провести с ним реванш
Первый поединок британцы провели в 2014 году
10:35
Сондерс и Юбэнк-младший / Фото - thesun.co.ukЭкс-чемпион мира в двух дивизионах британец Билли Джо Сондерс (30-1, 14 KO) заявил, что намерен начать переговоры относительно организации реванша со своим соотечественником Крисом Юбэнком-младшим (32-2, 23 KО).
Цитирует Юбэнка-младшего boxing247.com.
«У Криса есть мой номер и он может позвонить мне. Проблема в том, что у меня все еще контракт с DAZN, а он явно не с DAZN. Я не знаю, к какому мы соглашению может прийти, но уверен, что сможем договориться и поединок состоялся бы. В этом нет сомнений».
Напомним, Сондерс и Юбэнк-младший провели поединок в ноябре 2014 года и победу раздельным решением судей одержал Сондерс.
Накануне Юбэнк-младший выиграл бой решением судей у соотечественника Лиама Уильямса (23-4-1, 18 KO).
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