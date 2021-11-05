Сондерс: «Я не считаю Альвареса непобедимым бойцом»

Британец объяснил, как должен действовать Плант в бою с Канело

Билли Джо Сондерс / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Билли Джо Сондерс (30-1, 14 KO) объяснил, что должен сделать американец Калеб Плант (21-0, 12 КО), чтобы победить в бою с лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).

Сондерса цитирует портал talksport.com:

«Я не считаю Альвареса непобедимым бойцом. У Планта не плохой боксерский IQ и он просто должен держать на дистанции Сауля. Калебу нужно убедиться, что он работает с безопасной дистанции. Но также необходимо учитывать, что есть разница между мировым уровнем и элитным. Он должен быть уверен в своих действия, и тогда сможет дать хороший бой Альваресу. Планту нельзя терять концентрацию ни на секунду. Потому что в тот момент, когда вы уверенны, что чувствуете себя комфортно, можете поплатиться. Он должен понять, что находится в ринге с элитным бойцом, но у Калеба есть все необходимые инструменты, чтобы доставить проблемы своему сопернику».

Билли Джо Сондерс задумывается о завершение карьеры после поражения от Сауля Альвареса.