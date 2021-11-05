Сондерс: «Я считаю, Альварес победит Планта, только потому, что у него громкое имя»

Билли Джо Сондерс / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Билли Джо Сондерс (30-1, 14 KO) поделился своим мнением относительно предстоящего поединка между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO) и обладателем титула IBF в этой же весовой категории американцем Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

Сондерса цитирует портал talksport.com:

Я левша и это создало некоторые трудности Альваресу во время нашего поединка. В этом бою «Канело» будет легче проводить свои контратаки. Плант должен идеально выполнить свой план на бой, и надеется, что судьи будут оценивать их выступление, а не «Канело».

Если говорить о прогнозе, то я считаю что победит Альварес решением судей, только потому, что у него громкое имя. Я знаю, как сложно боксировать с Саулем, но Калеб должен отбросить все это в сторону и делать свою работу».