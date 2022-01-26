Сообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 1
Сегодня 21
Завтра 9
Развернуть Свернуть
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 СК Сокол - Донбасс 0:1 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Анахайм Дакс 3:5 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Лос-Анджелес Кингс 3:2 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Даллас Старз 1:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс 0:1 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенс 8:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэкхокс 2:0 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Сент-Луис Блюз 7:1 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс 95:93 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Чикаго Буллз 110:111 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Индиана Пэйсерс 117:113 Окончен
04:00 Финикс Санс - Юта Джаз 115:109 Окончен
Теннис (4 события из 12) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:15 Denis Shapovalov - Рафаэль Надаль 2:3 Окончен
11:40 Гаэль Монфис - Matteo Berrettini 2:3 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Барбора Крейчикова - Мэдисон Кейз 0:2 Окончен
10:00 Эшлей Барти - Джессика Пегула 2:0 Окончен
Теннис (1 событие из 1) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
10:30 Felix Auger Aliassime - Даниил Медведев 2:2 5-й сет
Хоккей (8 событий из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс 5:0 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Вегас Голден Найтс 4:3 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Даллас Старз 1:5 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Аризона Койотис 6:3 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс 4:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Флорида Пантерс 3:5 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерс 2:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторс 2:4 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс 117:107 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс 105:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс 125:113 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс 115:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз 128:75 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс 96:106 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс 104:134 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс 107:109 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс 130:92 Окончен
Теннис (4 события из 10) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
07:25 Jannik Sinner - Стефанос Циципас 0:3 Окончен
10:30 Felix Auger Aliassime - Даниил Медведев 2:2 5-й сет
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Даниэлле Росе Коллинс - Ализе Корне 2:0 Окончен
04:00 Ига Святек - Кайя Канепи 2:1 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Альтаир -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - БК Одесса -:- Запланирован
19:00 Днепр - Харьковские Соколы -:- Запланирован
Теннис (3 события из 7) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Matteo Berrettini - Рафаэль Надаль -:- Запланирован
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
10:30 Эшлей Барти - Мэдисон Кейз -:- Запланирован
11:45 Даниэлле Росе Коллинс - Ига Святек -:- Запланирован

Сообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри

По крайней мере, так пишут британские СМИ
Бокс Профессиональный бокс
12:34
Сообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри

Еще несколько недель все казалось понятным. Команды Александра Усика и Энтони Джошуа были уверены в том, что в районе апреля боксеры проведут реванш, после чего победитель встретится с Тайсоном Фьюри уже ближе к концу года за звание абсолютного чемпиона мира. Все просто, но буквально за несколько дней все перемешалось.

Уже в начале этой недели стало известно, что Джошуа может получить 15 миллионов фунтов стерлингов за то, чтобы уйти в сторону и позволить Фьюри и Усику сразу провести объединительный бой. Такие слухи возникли не впервые, и Джошуа снова все отрицает.

«Я слышу, как люди говорят: «Эй-Джей принимает 15 миллионов фунтов стерлингов, чтобы отойти в сторону». Я не подписывал контракт, я не видел контракт. Так что в нынешнем виде перестаньте слушать, пока это не скажу я сам».

Фото - Sky Sports
Фото - Sky Sports

Но как бы не протестовал Джошуа, все зашевелились. Фьюри снова начал называть всех бомжами и кричать, что с ним никто не хочет драться. Но очевидным остается то, что пока «Цыганский король» не порешает дела с «временным чемпионом» WBC Диллианом Уайтом, то никакой бой против Усика ему не светит.

Сам Совет уже устал ждать, пока наступит ясность в этом вопросе, и дал время на переговоры до 26 января 18:00 по времени Лондона (20:00) по Киеву. Как сообщает Sky Sports, в этот момент должны закончиться консультации команд. Сам WBC настаивает на том, чтобы разделить доход от боя в пропорции 80 на 20 в пользу Фьюри, но команда Уайта отказывается принимать такой вариант.

Если же до установленного времени команды не договорятся, будут назначены промоутерские торги. Об этом стало известно 21 января, и Боб Арум настаивал, что бой нужно сделать. Но теперь же британская пресса пишет, что от судьбы переговоров Фьюри и Уайта будет зависеть, насколько реален поединок «Цыганского короля» против Усика уже в ближайшее время.

Фото - Sky Sports
Фото - Sky Sports

Накануне The Daily Star написала, что именно 26 января наступит ясность в этом запутанном сюжете с участием четырех боксеров.

«Эта дата является ключевой для организации мегафайта, и ожидается, что решение появится в среду вечером. Шансы на то, что бой состоится, остаются сбалансированными, но нужно преодолеть серьезные препятствия. Хотя, ситуацию описывают как «быстроразвивающуюся». Есть ряд проблем, которые необходимо решить, чтобы поединок состоялся».

Фьюри тоже во вторник вечером написал, что его распирает от любопытства, что же будет дальше, и он хочет уже драться, все равно с кем.

«Тик, тик, тик. Собирается ли Уайт драться со мной? Джошуа собирается уйти в сторону? Дайте мне знать, потому что мне надоело смотреть на этих бомжей. Мне надоело слушать их оправдания».

Фото - Sky Sports
Фото - Sky Sports

Промоутер Джошуа Эдди Хирн уже не скрывает, что вариант боя против Усика сейчас далеко не единственный. И остальные возможности тоже заслуживают внимания.

«У нас есть ряд предложений и вариантов для обсуждения».

Представитель Усика Александр Красюк тоже подтверждает, что сейчас самый насыщенный период переговоров, и ясность наступит уже очень скоро.

«Хотя AJ дал свое согласие (уйти в сторону – прим.), мы все еще не достигли финальной точки в переговорах. И если мы ее не получим, реванш с AJ остается для нас основным вариантом»

Вечером 26 января все будет зависеть от позиции команды Уайта. На данный момент она оспаривает в арбитраже условия распределения гонорара, и остается неясным, даст ли WBC еще время на переговоры, или же будут назначены промоутерские торги, и тогда любой промоутер сможет взяться за организацию этого противостояния. Если это будет кому-то интересно на фоне более привлекательных слухов.

В любом случае, ставьте будильники на 20:00 вечера по Киеву, Британия должна забросать весь боксерский мир новостями.

Александр Черненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Диллиан Уайт

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Хирн: «Джошуа хочет провести реванш с Усиком. У Энтони есть план»
Хирн: «Джошуа хочет провести реванш с Усиком. У Энтони есть план»
Бокс Профессиональный бокс
14:49
Экс-тренер Кличко уверен, что победа Джошуа в реванше с Усиком подтвердит договорной статус первого боя
Экс-тренер Кличко уверен, что победа Джошуа в реванше с Усиком подтвердит договорной статус первого боя
Бокс Профессиональный бокс
13:50
Экс-тренер Кличко: «Джошуа психологически не готов к реваншу с Усиком. Лучше уступить бой Фьюри»
Экс-тренер Кличко: «Джошуа психологически не готов к реваншу с Усиком. Лучше уступить бой Фьюри»
Бокс Профессиональный бокс
11:39
Льюис советует Джошуа не брать отступные за бой с Усиком
Льюис советует Джошуа не брать отступные за бой с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
10:59
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
07:45
Фьюри: «Я уничтожу Усика, выбью из него все дерьмо»
Фьюри: «Я уничтожу Усика, выбью из него все дерьмо»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 19:07

Новости: Бокс

Известны сроки проведения боя Бенавидес – Лемье за титул временного чемпиона WBC
Известны сроки проведения боя Бенавидес – Лемье за титул временного чемпиона WBC
Профессиональный бокс
13:59
Экс-тренер Кличко уверен, что победа Джошуа в реванше с Усиком подтвердит договорной статус первого боя
Экс-тренер Кличко уверен, что победа Джошуа в реванше с Усиком подтвердит договорной статус первого боя
Профессиональный бокс
13:50
Прогрейс проведет поединок в марте против опытного британца
Прогрейс проведет поединок в марте против опытного британца
Профессиональный бокс
13:31
Хирн – о бое Мартинес – Гонсалес: «Мы организовали кровавую бойню на 5 марта»
Хирн – о бое Мартинес – Гонсалес: «Мы организовали кровавую бойню на 5 марта»
Профессиональный бокс
13:00
Сообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри
Тема дня
Сообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри
Профессиональный бокс
12:34
Экс-тренер Кличко: «Джошуа психологически не готов к реваншу с Усиком. Лучше уступить бой Фьюри»
Экс-тренер Кличко: «Джошуа психологически не готов к реваншу с Усиком. Лучше уступить бой Фьюри»
Профессиональный бокс
11:39
Льюис советует Джошуа не брать отступные за бой с Усиком
Льюис советует Джошуа не брать отступные за бой с Усиком
Профессиональный бокс
10:59
Белфорт вызвал на поединок Томми Фьюри
Белфорт вызвал на поединок Томми Фьюри
Профессиональный бокс
10:49
Хирн: «В случае победы над Камбососом Хэйни сразу же станет суперзвездой»
Хирн: «В случае победы над Камбососом Хэйни сразу же станет суперзвездой»
Профессиональный бокс
09:05
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости