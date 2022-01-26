Сообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри

По крайней мере, так пишут британские СМИ

Еще несколько недель все казалось понятным. Команды Александра Усика и Энтони Джошуа были уверены в том, что в районе апреля боксеры проведут реванш, после чего победитель встретится с Тайсоном Фьюри уже ближе к концу года за звание абсолютного чемпиона мира. Все просто, но буквально за несколько дней все перемешалось.

Уже в начале этой недели стало известно, что Джошуа может получить 15 миллионов фунтов стерлингов за то, чтобы уйти в сторону и позволить Фьюри и Усику сразу провести объединительный бой. Такие слухи возникли не впервые, и Джошуа снова все отрицает.

«Я слышу, как люди говорят: «Эй-Джей принимает 15 миллионов фунтов стерлингов, чтобы отойти в сторону». Я не подписывал контракт, я не видел контракт. Так что в нынешнем виде перестаньте слушать, пока это не скажу я сам».

Фото - Sky Sports Фото - Sky Sports

Но как бы не протестовал Джошуа, все зашевелились. Фьюри снова начал называть всех бомжами и кричать, что с ним никто не хочет драться. Но очевидным остается то, что пока «Цыганский король» не порешает дела с «временным чемпионом» WBC Диллианом Уайтом, то никакой бой против Усика ему не светит.

Сам Совет уже устал ждать, пока наступит ясность в этом вопросе, и дал время на переговоры до 26 января 18:00 по времени Лондона (20:00) по Киеву. Как сообщает Sky Sports, в этот момент должны закончиться консультации команд. Сам WBC настаивает на том, чтобы разделить доход от боя в пропорции 80 на 20 в пользу Фьюри, но команда Уайта отказывается принимать такой вариант.

Если же до установленного времени команды не договорятся, будут назначены промоутерские торги. Об этом стало известно 21 января, и Боб Арум настаивал, что бой нужно сделать. Но теперь же британская пресса пишет, что от судьбы переговоров Фьюри и Уайта будет зависеть, насколько реален поединок «Цыганского короля» против Усика уже в ближайшее время.

Фото - Sky Sports Фото - Sky Sports

Накануне The Daily Star написала, что именно 26 января наступит ясность в этом запутанном сюжете с участием четырех боксеров.

«Эта дата является ключевой для организации мегафайта, и ожидается, что решение появится в среду вечером. Шансы на то, что бой состоится, остаются сбалансированными, но нужно преодолеть серьезные препятствия. Хотя, ситуацию описывают как «быстроразвивающуюся». Есть ряд проблем, которые необходимо решить, чтобы поединок состоялся».

Фьюри тоже во вторник вечером написал, что его распирает от любопытства, что же будет дальше, и он хочет уже драться, все равно с кем.

«Тик, тик, тик. Собирается ли Уайт драться со мной? Джошуа собирается уйти в сторону? Дайте мне знать, потому что мне надоело смотреть на этих бомжей. Мне надоело слушать их оправдания».

Фото - Sky Sports Фото - Sky Sports

Промоутер Джошуа Эдди Хирн уже не скрывает, что вариант боя против Усика сейчас далеко не единственный. И остальные возможности тоже заслуживают внимания.

«У нас есть ряд предложений и вариантов для обсуждения».

Представитель Усика Александр Красюк тоже подтверждает, что сейчас самый насыщенный период переговоров, и ясность наступит уже очень скоро.

«Хотя AJ дал свое согласие (уйти в сторону – прим.), мы все еще не достигли финальной точки в переговорах. И если мы ее не получим, реванш с AJ остается для нас основным вариантом»

Вечером 26 января все будет зависеть от позиции команды Уайта. На данный момент она оспаривает в арбитраже условия распределения гонорара, и остается неясным, даст ли WBC еще время на переговоры, или же будут назначены промоутерские торги, и тогда любой промоутер сможет взяться за организацию этого противостояния. Если это будет кому-то интересно на фоне более привлекательных слухов.

В любом случае, ставьте будильники на 20:00 вечера по Киеву, Британия должна забросать весь боксерский мир новостями.