Соперник – Логан Пол? Майк Тайсон подтвердил, что вернется в ринг в конце зимы

Экс-абсолютный чемпион хэвивейта может провести следующий бой против блогера

Майк Тайсон / фото - Getty Images

Знаменитый супертяжеловес Майк Тайсон в интервью изданию The Sun подтвердил, что вернется в ринг в феврале 2022 года.

«Планирую вернуться в ринг в феврале. Правда, моя команда достаточно скептически настроена насчет оппонента. Но этот соперник по-настоящему меня стимулирует».

Имя следующего соперника пока неизвестно. Но не так давно в Сети появились слухи, что оппонентом «Железного Майка» станет YouTube блогер Логан Пол, который в своем предыдущем бою дрался против Флойда Мейвезера.

Напомним, Майку Тайсону открыли трехметровую статую в Лас-Вегасе.