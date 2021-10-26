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Соперник – Логан Пол? Майк Тайсон подтвердил, что вернется в ринг в конце зимы
Экс-абсолютный чемпион хэвивейта может провести следующий бой против блогера
15:34
Майк Тайсон / фото - Getty Images
Знаменитый супертяжеловес Майк Тайсон в интервью изданию The Sun подтвердил, что вернется в ринг в феврале 2022 года.
«Планирую вернуться в ринг в феврале. Правда, моя команда достаточно скептически настроена насчет оппонента. Но этот соперник по-настоящему меня стимулирует».
Имя следующего соперника пока неизвестно. Но не так давно в Сети появились слухи, что оппонентом «Железного Майка» станет YouTube блогер Логан Пол, который в своем предыдущем бою дрался против Флойда Мейвезера.
Напомним, Майку Тайсону открыли трехметровую статую в Лас-Вегасе.
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