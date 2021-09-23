Соперник Продана пообещал нокаутировать украинца

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Албанский полусредневес Флориан Марку (8-0, 6 КО) сделал несколько громких заявлений перед боем против украинца Максима Продана (19-0-1, 15 КО).

Это начало моего пути, это мое время. Я ждал этого с момента, как был маленьким ребенком.

Все мои предыдущие оппоненты говорили примерно одни и те же вещи. Вспомните, что случилось с Райланом Чарльтоном (предыдущий соперник Марку), я уничтожил его.

Продан говорит, что я много болтаю, но я бить я буду еще больше и сильнее. 100% – я выиграю этот бой нокаутом».