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Соперник Продана пообещал нокаутировать украинца

Боксеры встретятся в андекраде боя Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15:33
Соперник Продана пообещал нокаутировать украинца
Скриншот

Албанский полусредневес Флориан Марку (8-0, 6 КО) сделал несколько громких заявлений перед боем против украинца Максима Продана (19-0-1, 15 КО).

«Он думает, что нокаутирует меня, но он никогда не дрался с таким, как я. Он увидит это в субботу. В интервью он говорил, что Марку (имеет ввиду себя) допустит ошибку. В субботу я покажу всем, на каком уровне нахожусь.

Это начало моего пути, это мое время. Я ждал этого с момента, как был маленьким ребенком.

Все мои предыдущие оппоненты говорили примерно одни и те же вещи. Вспомните, что случилось с Райланом Чарльтоном (предыдущий соперник Марку), я уничтожил его.

Продан говорит, что я много болтаю, но я бить я буду еще больше и сильнее. 100% – я выиграю этот бой нокаутом».


Все это Марку сказал во время пресс-конференции, посвященной предстоящему вечеру бокса в Лондоне.

Бойцы подерутся в андеркарде встречи Александр Усик – Энтони Джошуа.

Ранее Продан более спокойно высказался о предстоящемпоединке против Марку.
Источник: XSPORT Сергей Остапенко
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