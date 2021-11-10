Тим Цзю: «Головкин в первом поединке показал, что Альвареса можно победить»
Соперник Цзю: «Нокаутирую Тима в концовке боя»
Такеши Иноуэ считает, что в предстоящем поединке ключевую роль сыграет его опыт
15:37
Фото: Sporting News
Боксер первого среднего веса Такеши Иноуэ (17-1, 10 КО) рассказал, как завершиться его бой против австралийского проспекта Тима Цзю (19-0, 15 КО). Слова японца приводит FOX Sports:
«Думаю, что в концовке боя я нокаутирую Цзю, так я готовлюсь к этому бою. Тим Цзю боксировал только в Австралии, у него не было боев за рубежом.
У меня больше опыта, включая бой за титул чемпиона мира против Хайме Мунгиа. Я проиграл, но бой был близким.
Я уверен в себе, у меня намного больше опыта, поэтому я думаю, что смогу победить Цзю».
Напомним, ранее Цзю отдал должное будущему сопернику и пообещал устроить в ринге войну.
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