Соперник Цзю: «Нокаутирую Тима в концовке боя»

Фото: Sporting News

Боксер первого среднего веса Такеши Иноуэ (17-1, 10 КО) рассказал, как завершиться его бой против австралийского проспекта Тима Цзю (19-0, 15 КО). Слова японца приводит FOX Sports:

У меня больше опыта, включая бой за титул чемпиона мира против Хайме Мунгиа. Я проиграл, но бой был близким.

Я уверен в себе, у меня намного больше опыта, поэтому я думаю, что смогу победить Цзю».