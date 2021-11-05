В финале чемпионата мира Захареева ждет жесткий россиянин. На турнире Мусаев ярко нокаутировал соперника – серба развернуло на 180 градусов
Соперник Захареева из России: «Пока не будет золотой медали чемпионата мира, нечему радоваться»
Решающий бой пройдет 6 ноября на XSPORT
12:37
Вадим Мусаев / Фото: Instagram боксера
Вадим Мусаев, представляющий Россию в весовой категории до 71 кг, высказался о выходе в финал чемпионата мира:
Мы изучили соперника, ничего такого серьезного в нем не было. Он поднимал руки и бил боковым, поэтому нужно было держать его на дистанции. Не нужно было драться, потому что был риск получить рассечение. Вот такой была установка на поединок, в принципе соперник и сам не шел вперед, а сам стоял на тихой волне. Если бы он хотел обострять, то мы бы с ним зарубились, но этого не было.
Самое главное – не паниковать. Если что-то будет не так, то тренеры уже подскажут. Если начнешь гореть, то бой может пойти не так. Главное – спокойствие. Отсутствие эмоция после выхода в финал? Так и должно быть, пока не будет золотой медали, нечему радоваться. Запоминают только первых.
6 ноября в поединке за золото мирового первенства россиянин сразится с украинцем Юрием Захареевым. Прямая трансляция будет доступна на XSPORT.
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