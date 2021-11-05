Соперник Захареева из России: «Пока не будет золотой медали чемпионата мира, нечему радоваться»

Вадим Мусаев / Фото: Instagram боксера

Вадим Мусаев, представляющий Россию в весовой категории до 71 кг, высказался о выходе в финал чемпионата мира:



Самое главное – не паниковать. Если что-то будет не так, то тренеры уже подскажут. Если начнешь гореть, то бой может пойти не так. Главное – спокойствие. Отсутствие эмоция после выхода в финал? Так и должно быть, пока не будет золотой медали, нечему радоваться. Запоминают только первых.