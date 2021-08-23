Соперником Бивола может стать бывший претендент на пояс WBA Super

Хирн сообщил, что Райдер может сразиться за титул в полутяжелом весе

Дмитрий Бивол / Фото: Getty Images

Промоутер британца Джона Райдера (29-5, 16 KO) Эдди Хирн сообщил, что его подопечный может стать следующим соперником обладателя пояса WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (18-0, 11 KO). Отметим, что Райдер уже претендовал на титул WBA Super, правда, в суперсреднем весе:



Я мог бы свести Бивола с Джоном Райдером. Джон готов. Да, сейчас он выступает во втором среднем весе, и его обязали сразиться за титул с Моррелом, но это тяжелый бой для организации, так почему бы ему не встретиться с Биволом? Сейчас многие предвкушают поражение Бивола, несмотря на то, что он непобежден. Думаю, он вернется на ринг в октябре.

Напомним, что Хирн также хотел свести Бивола с другим своим талантливым проспектом, менеджером которого является Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).