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Соперником Бивола может стать бывший претендент на пояс WBA Super

Хирн сообщил, что Райдер может сразиться за титул в полутяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
20:51
Соперником Бивола может стать бывший претендент на пояс WBA Super
Дмитрий Бивол / Фото: Getty Images

Промоутер британца Джона Райдера (29-5, 16 KO) Эдди Хирн сообщил, что его подопечный может стать следующим соперником обладателя пояса WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (18-0, 11 KO). Отметим, что Райдер уже претендовал на титул WBA Super, правда, в суперсреднем весе:

Я мог бы свести Бивола с Джоном Райдером. Джон готов. Да, сейчас он выступает во втором среднем весе, и его обязали сразиться за титул с Моррелом, но это тяжелый бой для организации, так почему бы ему не встретиться с Биволом?

Сейчас многие предвкушают поражение Бивола, несмотря на то, что он непобежден. Думаю, он вернется на ринг в октябре.

Напомним, что Хирн также хотел свести Бивола с другим своим талантливым проспектом, менеджером которого является Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Теги

Дмитрий Бивол Эдди Хирн

Комментарии 1

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23 августа 2021г. 20:56
Может хватит мариновать этого Бивола? Года идут, а в соперниках одни мешки до сих пор
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