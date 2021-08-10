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Соратник Мейвезера считает, что Альварес не сумеет побить Планта: «Поверьте мне на слово»

Надеемся боксеры сумеют договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира
Бокс Профессиональный бокс
08:39
Соратник Мейвезера считает, что Альварес не сумеет побить Планта: «Поверьте мне на слово»
Фото: Boxing Scene

Генеральный директор промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби выразил редкое мнение, что один из лидеров P4P Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) не сумеет победить чемпиона мира IBF во втором среднем весе Калеба Планта (21-0, 12 КО):

«Канело не побить Планта. Почему так? Просто поверьте мне на слово. Просто поверьте, что у Кейлеба есть все то, с чем так непросто совладать Канело. Просто вы еще почти ничего не видели в исполнении Планта. Ведь вся фишка в уровне оппозиции. А его предыдущие соперники не дали ему возможность показать себя во всей красе. Но дайте чуваку возможность показать себя в большом бою, и вы сразу же вспомните старую как мир истину о том, что стили делают бои.

Поверьте, у парня есть все, чтобы побить Канело. Абсолютно все. Считаете Планта безударным? А вот это зря. У чувака очень даже приличная плюха. Он невероятный боксер с офигенными защитными навыками. И знаете, что самое главное? Он – думающий боксер. Люди частенько недооценивают такие вещи. А я знаю, что это именно – та самая штука, за счет которой нужно побеждать Канело. Не навязываю никому свое мнение. Но я в нем уверен».

Планировалось, что Альварес и Плант проведут в сентябре бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако сделка по этому поединку сорвалась. Недавно команды боксеров возобновили переговоры.

Напомним, единственное поражение в карьере Альварес потерпел от Флойда Мейвезера, который является основателем компании Mayweather Promotions.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Теги

Леонард Эллерби Сауль Альварес Калеб Плант

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