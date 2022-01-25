Сосновский: «Какое может быть отношение к России, стране-агрессору, которая убивает моих братьев и сестер»

Дмитрий Сосновский / Фото: ФБУ

Заслуженный тренер Украины по боксу Дмитрий Сосновский высказался в поддержку «рекомендаций», которые дали украинцам накануне Олимпиады-2022:



Кстати, когда я больше десяти лет возглавлял национальную сборную Украины по боксу, то мы часто практиковали совместные сборы с атлетами из других стран. О проведении тренировок с россиянами даже не задумывались.

Будь моя воля, я бы вообще не позволял украинским спортсменам стоять на одном пьедестале почета с победителями-россиянами на чемпионатах, где еще не запрещен гимн России. Ведь какое может быть уважение к стране-агрессору, которая убивает моих братьев и сестер, захватывает чужие территории.

Нужно всегда быть патриотом Украины и иметь четкую позицию. Как я могу относиться к России, если она хочет уничтожить мою страну? Но мы не позволим этого. Уже семь ребят, которые тренировались в специализированном боксерском зале, где я провожу тренировки, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины. Слава Богу, все вернулись живыми.

А тем, кто утверждает, что мы – один народ, что мы – братья и делает совместные фото с россиянами, я бы посоветовал побывать на передовой. Уверен, что они сразу бы изменили свое мнение.