Сосновский: «Любопытно, насколько Беринчик амбициозен не только на броварском ринге»

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Бывший главный тренер национальной сборной Украины Дмитрий Сосновский поделился мнением о победе легковеса Дениса Беринчика (16-0, 9 КО) над бывшим претендентом на титул чемпиона мира Исой Чаниевым (15-3, 11 КО):

В субботу он сумел навязать россиянину удобный для него темп, атакуя с разных дистанций и под разным углом. Если откровенно, то мне больше нравятся бои, где соперники доказывают свое превосходство в технике, кто кого перехитрит, заставляя ошибаться. Однако есть и предостаточно сторонников, как говорят, махача, когда боксеры часто пренебрегают защитой, взяв на вооружение разящие «выстрелы». Именно в таком стиле и боксирует Беринчик, что приносит ему дивиденды.

Отдавая должное Денису за целеустремленность, характер, веру в свои силы, все же любопытно, насколько он амбициозен не только на броварском ринге».