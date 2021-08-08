Сосновский: «Сейчас главное, чтобы Хижняк справился с этим пропущенным ударом»
Экс-главный тренер национальной сборной Украины, заслуженный тренер Украины Дмитрий Сосновский поделился мнением о поражении Александра Хижняка в финале Олимпийских игр-2020 в Токио:
«В богатой коллекции Хижняка не хватало только золотой олимпийской награды. И Александр уверенно шел к покорению этой вершины в Токио, в двух первых раундах финального боя его преимущество сомнений не вызывало. Однако в середине третьего раунда случилось непредвиденное: Саша пропустил мощный удар. В боксе иногда бывает, что судьбу поединка решает один пропущенный удар.
Мне сложно сказать, почему бразильцу удалось найти брешь в обороне украинца, хотя, уверен, что о шапкозакидательском настроении у нашего боксера не могло быть и речи.
Я стараюсь не комментировать действий рефери. Если он остановил бой, значит, таким было его решение. Рефери был в ринге и все четко видел.
Конечно, досадно, что владея тотальным превосходством, Хижняку не удалось довести бой до заслуженной победы. Хотя сейчас главное, чтобы Саша справился с этим пропущенным ударом».
Эксклюзив от XSPORT: «Спорно ли остановили бой Хижняка?»
Несмотря на поражение, сам Хижняк намерен повременить с переходом в профи-бокс и поехать на следующие Олимпийские игры.
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