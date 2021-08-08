Сосновский: «Сейчас главное, чтобы Хижняк справился с этим пропущенным ударом»

Фото: Facebook Дмитрия Сосновского

Экс-главный тренер национальной сборной Украины, заслуженный тренер Украины Дмитрий Сосновский поделился мнением о поражении Александра Хижняка в финале Олимпийских игр-2020 в Токио:

Мне сложно сказать, почему бразильцу удалось найти брешь в обороне украинца, хотя, уверен, что о шапкозакидательском настроении у нашего боксера не могло быть и речи.

Я стараюсь не комментировать действий рефери. Если он остановил бой, значит, таким было его решение. Рефери был в ринге и все четко видел.

Конечно, досадно, что владея тотальным превосходством, Хижняку не удалось довести бой до заслуженной победы. Хотя сейчас главное, чтобы Саша справился с этим пропущенным ударом».