Бетербиев: «Усик и Холифилд – это 2 разные вещи»
Спарринг-партнер Джошуа: «Энтони досрочно завершит поединок с Усиком»
Дэкрес уверен в победе чемпиона нокаутом
16:53
Джошуа и Дэкрес / Фото: Instagram/SolomonDacres
Спарринг-партнер обладателя поясов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Соломон Дэкрес (2-0, 1 КО) поделился мнением о предстоящем поединке AJ против Александра Усика (18-0, 13 КО).
Джошуа – Усик. Вы спарринговали с Джошуа, как вы видите пройдет этот поединок?
Я думаю, Джошуа остановит его в промежутке от середины до поздних раундов. Я думаю, он начнет использовать заднюю руку. Когда он выйдет на свою дистанцию, он начнет использовать правый прямой. Я считаю, будут приземляться силовые удары. У него также есть скорость, чтобы их донести. Поэтому Джошуа выиграет остановкой от середины до поздних раундов.
Какая самая впечатляющая вещь, по вашему мнению, по вашему опыту в спаррингах с Эй-Джеем?
Он очень крепок по всем статьям. Когда спаррингуешь, его тяжело ударить. У него хорошая защита, отличная база, отличный баланс, и все знают, что у него есть мощь. Очень сильный боец, но и его боксерские навыки, защита и техника также реально хороши.
Усик – самый маленький в тренировочном лагере. Украинец показал спарринг-партнеров, с которыми готовится к бою с Джошуа.