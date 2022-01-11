Спарринг-партнер Джошуа: «Просто агрессией Энтони не победит – Усик и его тренер гениальные ученые бокса»

Джошуа и Усик / Фото: Getty Images

Бронзовый медалист Токио-2020 и спарринг-партнер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Фрейзер Кларк в интервью Boxing Social поделился мыслями о предстоящем реванше соотечественника с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Так что тебе нужно немного больше. Нужно немножко использовать голову, добавить немного нежности. Конечно, напор должен быть, но просто выйти и выбрасывать удары – для победы нужно нечто большее. От этого и исходит решение, кто будет тренировать Джошуа. Энтони 100% исследовал этот вопрос. А следующее, что предстоит AJ – сделать все, чтобы победить Усика.