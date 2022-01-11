«Он сделал мне больно». Джошуа страдает после поражения от Усика сильнее, чем после нокаута от Руиса
Спарринг-партнер Джошуа: «Усик питается чрезмерной активностью соперника»
Дэкрес предостерегает Энтони от непродуманной агрессии
11 января 18:40
Джошуа и Усик / Фото: Matchroom
Спарринг-партнер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Соломон Дэкрес (3-0, 1 KO) в интервью Boxing Social дал совет соотечественнику накануне реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Джошуа в реванше должен быть немного активнее, посильнее надавить на педаль газа. Но знаете, такие ребята как Усик питаются такими вещами, так что это может сделать даже хуже. Так что AJ должен найти этот баланс – быть напористее, но все еще оставаться техничным. Он должен быть немного злее, по правде говоря.
Отметим, что до первого поединка топов супертяжа Дэкрес не сомневался в досрочной победе Джошуа.
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