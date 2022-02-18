Реванш Усик – Джошуа может пройти на высоте 321 метр. Это вообще реально?
Спарринг-партнер Джошуа: «В реванше с Усиком мы увидим лучшего Энтони»
Кларк не смог бы взять деньги, чтобы уйти в сторону, – мучила бы совесть
10:49
Фото: Matchroom
Бронзовый призер Олимпиады-2020 Фрейзер Кларк в интервью Boxing Social высказался о предстоящем реванше Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO):
Мы говорим об огромных деньгах. Если бы я был в такой ситуации, я бы не отошел в сторону. Напротив, я бы буквально запрыгнул в ринг. Сколько бы денег не предлагали, но это решение будет мучить тебя изнутри.
Я бы хотел взять реванш. И уверен, что у Джошуа те же мысли. Я не знаю, когда пройдет второй поединок, но я верю, что мы увидим лучшего AJ. И пусть победит сильнейший.
Второй бой супертяжей может пройти на высоте 321-о метра.