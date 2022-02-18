Спарринг-партнер Джошуа: «В реванше с Усиком мы увидим лучшего Энтони»

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Бронзовый призер Олимпиады-2020 Фрейзер Кларк в интервью Boxing Social высказался о предстоящем реванше Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO):



Я бы хотел взять реванш. И уверен, что у Джошуа те же мысли. Я не знаю, когда пройдет второй поединок, но я верю, что мы увидим лучшего AJ. И пусть победит сильнейший.