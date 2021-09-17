Спарринг-партнер Фьюри рассказал о подготовке британца к трилогии с Уайлдером

Тайсон Фьюри / фото - skysports.com

Британский проспект супертяжелого веса Джонни Фишер (3-0-0, 3 KO) рассказал в интервью телеканалу Sky Sports о своих впечатлениях от спаррингов с именитым земляком и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Его навыки и углы атак необычны для тяжеловеса. Он умеет и двигаться, и боксировать, и бить. Настоящий кошмар! Но было здорово провести с ним несколько раундов.

В его зале есть настоящая конкуренция, и это помогает вам развиваться. Он очень скромный в зале, несмотря на то, что считается лучшим в мире. После работы он всегда уделит нам время и поговорит. На тренировках он вполне обычный».