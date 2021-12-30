Бывший соперник Альвареса: «Не вижу никакого резона в попытке покорить крузервейт»
Спарринг-партнер Канело: «Альварес возьмет титул в крузерах и даже в супертяжах»
Кубинец Фрэнк Санчес – о перспективах мексиканца в самых тяжелых дивизионах
10:59
Фрэнк Санчес / фото - Getty Images
Спарринг-партнер абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) проспект хэвавейта Фрэнк Санчес (19-0, 13 КО) прокомментировал решение Канело подняться в крузервейт, а также рассказал о перспективах в нем. Цитирует Санчеса портал DAZN.
«Я с ним не единожды спарринговал. Поэтому со всей уверенностью заявляю, что лупит он как настоящий супертяж. Не сомневаюсь, что он покорит крузервейт. Как по мне, он мог бы взять титул даже в хэвивейте».
Напомним, The Ring назвал Канело лучшим боксером 2021 года.
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