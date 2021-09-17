Спарринг-партнер Усика и Джошуа сравнил навыки боксеров

Баколе и Усик / Фото: Instagram

Супертяж Мартин Баколе Илунга (16-1, 12 KO), который ранее работал в лагере Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), а теперь помогал в подготовке Александру Усику (18-0, 13 KO), провел сравнение двух представителей вершины «королевского» дивизиона накануне их поединка за четыре пояса:



Я спарринговал с ним две недели. Не знаю, является ли это его способом подготовки, но он ни,это не одно и то же.

Если вы посмотрите на Усика, то он маленький. Поэтому для хэвивейта ему нужно набирать вес. В первом тяжелом весе у него были отличные навыки, но я не думаю, что он обладает такой же мощью, как Джошуа. Энтони мощнее, чем Усик. В спаррингах с ним я ни разу не видел таких мощных ударов, как во время тренировок с Джошуа. В этом плане между ними большая разница.