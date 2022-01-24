Спарринг-партнер Усика и Кличко рассказал, сколько хочет заработать за бой на голых кулаках

Сергей Радченко готов подраться за те гонорары, которые были у Артема Лобова и Дениса Беринчика

Сергей Радченко / Фото: Инстаграм

Украинский тяжеловес Сергей Радченко (8-7, 3 КО) в эксклюзивном интервью XSPORT.ua рассказал, что готов подраться на голых кулаках за правильный гонорар.



– Я помню, что мне предлагали бой в Англии на кулачке, но я отказался, хотят там гонорар был в 5-10 раз больше, чем сейчас дают в Махаче, но я не захотел за эту сумму драться. Это было либо 5 тысяч долларов, либо 5 тысяч фунтов. Но это не те деньги, чтобы испортить свой рабочий инструмент – руки. Это интересно, но если бы я согласился подраться в кулачке, то должен быть гонорар, соответствующий рискам.

– О сумме со сколькими нулями речь?

– Насколько я знаю, то Лобову заплатили 50 тысяч долларов, а Беринчику 30 тысяч. Это те цифры за которые можно рисковать своими руками и лицом в кулачном бою. Должно быть от четырех нолей и выше.

Напомним, Радченко также рассказал, как можно победить Александра Усика.



