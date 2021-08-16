Спарринг-партнер Усика поделился мнением о мегафайте украинца против Джошуа

Усик и Джошуа / Фото: Talk SPORT

Спарринг-партнер супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 KO) Фабио Уордли (12-0, 11 KO) в эфире BetFred TV Boxing Show поделился мнением о предстоящем поединке украинца с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):



Не скажу, что у Александра недостаточно опыта, но я отталкиваюсь от того, что видел ранее. Я думал, что он обнаружил, что адаптация в хэвивейте в разы сложнее, чем он ожидал.