Атлас: «Поединок с Джошуа будет очень интересным, ведь Усик знает, как побеждать»
Спарринг-партнер Усика поделился мнением о мегафайте украинца против Джошуа
Уордли считает, что Александр еще не до конца адаптировался к хэвивейту
17:03
Усик и Джошуа / Фото: Talk SPORT
Спарринг-партнер супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 KO) Фабио Уордли (12-0, 11 KO) в эфире BetFred TV Boxing Show поделился мнением о предстоящем поединке украинца с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):
Усик не может проявить себя на максимум после перехода в супертяжелый вес. Так что поединок с Джошуа – это довольно большой скачок.
Не скажу, что у Александра недостаточно опыта, но я отталкиваюсь от того, что видел ранее. Я думал, что он обнаружил, что адаптация в хэвивейте в разы сложнее, чем он ожидал.
Напомним, что известный американский тренер считает, что Усик знает, как побеждать.