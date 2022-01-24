Украинский крузер: «В ближайшие 10-20 лет боксера как Усик не будет»
Спарринг-партнер Усика рассказал, как можно победить украинского чемпиона
Радченко видит только единственный вариант
14:40
Усик и Радченко / Фото: Instagram
Бывший спарринг-партнер обладателя титулов WBO/WBA/IBFв супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO) Сергей Радченко (8-7, 3 KO) в эксклюзивном интервью XSPORT рассказал ключи к победе над украинским чемпионом:
Чтобы у Усика выиграть нельзя подстраиваться под его бокс, нужно перекрыться, не держать его темп, а просто идти и боксировать. Александра можно взять только грубой физической силой, перекрытым боксом. Нужно просто идти и ломать, цеплять. Это единственное, что можно сделать. Но нужно бить, а не как Гассиев – вышел и просто походил как кандидат в мастера спорта.
Напомним, что уже в следующем поединке Усик может стать абсолютным чемпионом в хэвивейте.
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