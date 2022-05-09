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«Спасибо деду за Победу». Ломаченко отдал дань памяти погибшим во время Второй мировой войны

Украинский боксер продолжает находиться в Белгород-Днестровском
Бокс Профессиональный бокс
13:43
«Спасибо деду за Победу». Ломаченко отдал дань памяти погибшим во время Второй мировой войны
Василий Ломаченко / Фото - parisbeacon
Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) почтил память погибших во время Второй мировой войны, опубликовав в Instagram фото возле памятника военным в Белгород-Днестровском.

Василий вместе с отцом Анатолием Ломаченко и сыном возложили цветы к могиле своего родственника – Василия Ивановича Ломаченко.

«Спасибо деду за Победу. С Днем Победы».




Ранее сообщалось, что Ломаченко вступил в тероборону Белгород-Днестровского. Также бывший лидер легкого дивизиона отказался покидать Украину для подготовки к поединку с Джорджем Камбососом.

Напомним, что Лома продолжает удерживаться в топ-10 рейтинга P4P от The Ring.

Владимир Кириченко
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Василий Ломаченко

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