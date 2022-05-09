Ломаченко впервые с начала вторжения россии опубликовал пост не о религии
«Спасибо деду за Победу». Ломаченко отдал дань памяти погибшим во время Второй мировой войны
Украинский боксер продолжает находиться в Белгород-Днестровском
13:43
Василий Ломаченко / Фото - parisbeaconЭкс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) почтил память погибших во время Второй мировой войны, опубликовав в Instagram фото возле памятника военным в Белгород-Днестровском.
Василий вместе с отцом Анатолием Ломаченко и сыном возложили цветы к могиле своего родственника – Василия Ивановича Ломаченко.
«Спасибо деду за Победу. С Днем Победы».
Ранее сообщалось, что Ломаченко вступил в тероборону Белгород-Днестровского. Также бывший лидер легкого дивизиона отказался покидать Украину для подготовки к поединку с Джорджем Камбососом.
Напомним, что Лома продолжает удерживаться в топ-10 рейтинга P4P от The Ring.
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